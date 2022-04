Ancheta pentru tentativa de omor in cazul elevului care a luat foc in timpul orelor de curs

Cazul elevului care a luat foc in clasa la liceul din Flamanzi este anchetat de procurorii botosaneni. Acestia fac cercetari pentru tentativa de omor, mai ales ca a fost luata in considerare si ipoteza ca adolescentul a fost incendiat de colegi. Luni dupa-amiaza, la ultima ora de curs, un elev de 17 ani al Liceului Tehnologic "Nicolae Balcescu" din Flamanzi a luat foc. Acesta s-ar fi aprins de la un spray de curatat tabla, foarte inflamabil. Incidentul a avut loc in timp ce profesoara, care era ... citeste toata stirea