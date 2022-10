Andrei Dranca: "Cerem masurile de protectie a populatiei in criza preturilor la energie! Cresterea taxelor si impozitelor la Botosani nu este solutia!"

Fara a-si propune sa alarmeze populatia, USR Botosani cere primarului Cosmin Andrei sa prezinte masurile de atenuare a crizei preturilor de pe piata energiei pentru locuitorii municipiului Botosani. Cu o scumpire de peste 80% a gigacaloriei produse in sistem centralizat al municipiului, facturile de la Modern Calor ameninta sa se dubleze in aceasta iarna, iar Primaria va fi obligata sa mareasca subventiile. Banii vor fi luati, in cel mai fericit caz, de la investitiile din oras. In tot acest ... citeste toata stirea