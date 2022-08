Andrei Dranca: Inceperea anului scolar ia prin surprindere PSD-PNL

Liderul USR Botosani, deputatul Andrei Dranca, acuza guvernarea PSD-PNL ca nu reuseste sa rezolve problemele istorice ale sistemului de sanatate pe care cele doua partide nu le-au rezolvat nici in celelalte mandate in care au avut puterea in maini. Intr-o postare pe Facebook, Dranca detaliaza problemele grave care ii vor afecta pe copii la inceputul noului an scolar. "Inceperea anului scolar ia prin surprindere PSD-PNL: peste 3% din scoli si gradinite nu au inca autorizatie de la ... citeste toata stirea