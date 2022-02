Angajatii Penitenciarului Botosani se implica in campania de donare de sange "Iubirea inseamna si curaj"

"Nici un gest de bunatate, indiferent cat e el de mic, nu e in zadar." (Aesop) In spiritul solicitarii lansate de catre Asociatia "N-avem sange" Bucuresti si Centrul de Transfuzie Sanguina Botosani, 10 angajati si viitori angajati ai Penitenciarului Botosani au ales sa sprijine eforturile generale de asigurare a necesarului de sange din unitatile spitalicesti locale, in cadrul Campaniei de donare "Iubirea inseamna si curaj", organizata in perioada 01 -14 februarie 2022. Intelegand faptul ca pot ... citeste toata stirea