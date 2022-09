Angel Gheorghiu a fost ales presedinte al PSD Bucecea in fata greilor din partid

Noua stea din PSD la nivelul judetului Botosani este, fara indoiala, tanarul primar al orasului Bucecea. Angel Gheorghiu a devenit de astazi si presedinte al PSD Bucecea, capatand greutate in adevaratul sens al cuvantului in acest partid la nivel judetean. Gheorghiu a devenit presedinte al PSD Bucecea in fata Doinei Federovici, presedintele PSD Botosani si al organizatiei de femei din PSD la nivel national, senatorul Lucian Trufin, deputatul Dan Slincu, subprefectul Elena Paula Cojocariu ... citeste toata stirea