ANUL ACESTA va avea loc recensamantul populatiei si locuintelor! Recenzare de acasa, din fata calculatorului si zile libere de la serviciu - VIDEO INTERVIU cu noutatile rundei 2022

Unul dintre cele mai importante evenimente din tara noastra este Recensamantul General al Populatiei si Locuintelor, organizat din 10 in 10 ani. Practic, aceasta culegere de date ofera informatii exacte (nu estimate) privitoare la numarul real al populatiei ramasa in tara. Si al spatiilor de orice fel (industriale, locative, anexe etc).Anul acesta ne numaram!In functie de numarul populatiei este stabilit rangul unui judet sau municipiu. Tot in functie de acest indicativ se stabileste numarul ... citeste toata stirea