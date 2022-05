Apa taiata in apartament cu executorul si jandarmii, echipajele Nova Apaserv au ajuns la CINCI adrese, un datornic ridicat de pe banca din parc - VIDEO & GALERIE FOTO

Dupa doi ani in care din cauza crizei sanitare, astfel de actiuni nu au putut fi intreprinse, SC Nova Apaserv SA a reluat debransarile. Intre timp, datoriile unora dintre botosaneni s-au rostogolit, transformandu-se in sume uriase,Vineri, 27 mai 2022 au fost programate pentru a fi debransate de la serviciul public de furnizare a apei cinci apartamente. In sprijinul echipajului de la compania de apa au venit jandarmii si executorul judecatoresc Cristina Gheorghiu.Ghinionistul zileiPrima ... citeste toata stirea