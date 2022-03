APIA a stabilit cuantumurile ANT-urilor aferente sectoarelor vegetal si zootehnic, pentru anul de cerere 2021

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul Judetean Botosani informeaza ca au fost stabilite cuantumurile aferente Ajutoarelor Nationale Tranzitorii (ANT) pentru anul de cerere 2021 si s-a demarat procesul de autorizare la plata a acestor scheme. In conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.294/02.03.2022 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectoarele vegetal si zootehnic pentru anul de cerere 2021, publicata in Monitorul ... citeste toata stirea