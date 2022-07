APIA efectueaza plata ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura

Sursa foto: glasul-hd.roCOMUNICAT DE PRESA: Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul Judetean Botosani efectueaza plata ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura, diferenta aferenta cantitatilor de motorina utilizate in perioada 01 ianuarie - 31 martie 2022 (trimestrul I/2022), in conformitate cu prevederile HG nr.1174/2014 si OMADR nr.1727/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Valoarea ajutorului de stat acordat sub forma de rambursare ... citeste toata stirea