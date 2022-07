Aplicatie prin care persoanele cu deficiente de vedere isi pot gasi un loc de munca, lansata la Botosani

BlindHub este prima interfata online dedicata persoanelor nevazatoare care sunt in cautarea unui loc de munca, iar in acest week-end a fost lansata la Botosani la sediul filialei locale a Asociatiei Nevazatorilor din Romania. La eveniment a participat botosaneanul Tudorel Tupilusi, presedintele ANR, primarul Cosmin Andrei si alte oficialitati. "Avem in continuare deschiderea, prin Directia de Asistenta Sociala si alte institutii sau societati din subordinea Consiliului Local, de a raspunde ... citeste toata stirea