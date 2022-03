Aproape 200.000 de lei! Pensionari botosaneni somati sa inapoieze a 13 - a pensie primita in ianuarie

Pentru prima data in istoria postdecembrista, Guvernul le-a platit pensionarilor cu venituri sub un anumit prag a 13-a pensie.Normativul prin care s-a decis acordarea acestui ajutor financiar a fost publicat in graba si nu a lasat timpul necesar caselor de pensii din teritoriu pentru a calcula exact beneficiarii.S-au incadrat criteriilor de acordare a acestui ajutor financiar de maximum 1.200 de lei seniorii cu pensii cuprinse intre 1.000 de lei (nivelul pensiei sociale) si 1.600 de lei ... citeste toata stirea