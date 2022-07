Astazi are loc vernisajul expozitiei lui George Spaiuc, "Drag de Botosani"

Comunicat de presa: Muzeul Judetean Botosani gazduieste, in perioada 1-30 iulie 2022, pe simezele Colectiei de Arta, expozitia personala a artistului botosanean George Spaiuc, intitulata "Drag de Botosani". Artistul s-a nascut in anul 1964, in comuna Hlipiceni, judetul Botosani. De-a lungul vremii a deschis numeroase expozitii personale la Botosani, Bucuresti, Suceava, Iasi si Vatra Dornei, participand la expozitii colective in tara si strainatate: la Bucuresti, Botosani, Vatra Dornei, Suceava, ... citeste toata stirea