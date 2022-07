Au fost lansate in licitatie contractele pentru constructia celor trei loturi din Autostrada Bacau - Pascani

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis luni in SEAP anuntul de participare pentru constructia celor 77,39 km ai tronsonului Bacau - Pascani, parte din Autostrada Moldovei (A7), lucrari finantate prin PNRR. Anuntul de participare pentru cele trei loturi din Autostrada Bacau - Pascani va fi vizibil in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) imediat dupa publicarea acestuia in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Lotul 1: (Saucesti -Trifesti), va ... citeste toata stirea