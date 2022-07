Au fost puse in vanzare abonamentele pentru festivalul Zilele Nordului: Vita de Vie si ucrainenii de la Haydamaky, printre trupe

Editia a noua a Zilelor Nordului ii va aduce pe scena pe Vita de Vie, care revin in Poiana Teioasa la opt ani dupa debutul festivalului, si pe ucrainienii de la Haydamaky, kozak rock ucrainean din 1991. Coma, The Mono Jacks, basarabenii de la Via Daca, alaturi de Zimbru, Bucium, Corina Sirghi si Taraful Jean Americanu, completeaza line-up-ul festivalului care se va desfasura la Darabani, judetul Botosani, in perioada 12-14 august. Nu vor lipsi nici The Kryptonite Sparks, obisnuitii casei, care ... citeste toata stirea