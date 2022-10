O noua investitie importanta a fost inceputa in comuna Mihai Eminescu. Este vorba despre o clinica medicala. "Astazi s-a dispus inceperea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitie " Construire si dotare dispensar medical uman in sat Ipotesti, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani". In vederea predarii ... citeste toata stirea