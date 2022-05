Reteaua franceza de retail Auchan deschide in Botosani primul sau magazin. Dupa "invazia" Profi si LIDL, francezii de la Auchan intra si ei in Botosani, dar nu cu un hipermarket. Compania franceza a semnat un parteneriat cu grupul Petrom si va deschide un mini-market in incinta statiei Petrom de pe Calea Nationala, din zona industriala a municipiului Botosani. Petrom a obtinut de la Primaria Botosani autorizatia pentru ... citeste toata stirea