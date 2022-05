Autobuzele care secatuiesc bugetul unui intreg oras. Un contract pagubos aduce Botosaniul la sapa de lemn

Transportul public local devine o adevarata gaura neagra pentru municipiul Botosani, unde numai autobuzele orasului costa municipalitatea zeci de mii de euro pe luna, din cauza unui contract incheiat in termeni total dezavantajosi si a unor greseli functionaresti de estimare. In municipiul Botosani, resedinta unuia dintre judetele sarace din tara, transportul public local risca sa devina o adevarata povara financiara pentru oras. In momentul de fata, transportul public este asigurat de o ... citeste toata stirea