Autocar de Botosani, rasturnat pe autostrada, in Italia. Doi pasageri au fost preluati cu elicopterele si alte 21 de persoane au fost ranite si transportate la spital

Un autocar cu numere de inmatriculare romanesti, plin cu pasageri, s-a rasturnat luni, 16 ianuarie, in jurul orei 13:00, pe autostrada A13, langa Padova Est. In urma accidentului mai multe persoane au fost ranite, doua fiind transportate la spital cu elicopterul.In autocar se aflau 52 de pasageri, adulti si copii de nationalitate romana, mentioneaza Il Gazzettino. O persoana a fost transportata la spital in cod rosu, alte patru in cod galben si 17 in cod alb.Accidentul s-a produs pe soseaua ... citeste toata stirea