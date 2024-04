Autorul dublei crime de la Botosani, care s-a folosit de o fetita de 13 ani ca sa scape, condamnat pe viata

O dubla crima zguduia Romania in urma cu doi ani. In aprilie 2022, in comuna Cristinesti din judetul Botosani, un barbat in varsta de 55 de ani a comis un dublu asasinat, pentru care acum a primit o sentinta definitiva de inchisoare pe viata.Gestul cu atat mai condamnabil al individului care a ucis doua femei este ca apoi a incercat sa isi convinga fiica vitrega, de doar 13 ani, pe care o abuza sexual, sa isi asume vina pentru crimele sale.Anchetatorii au stabilit ca fiica vitrega a ... citește toată știrea