Aventurile unui sofer de 91 de ani din Botosani. Prins conducand, fara permis, o masina cu numere false

Un botosanean de 91 de ani a fost prins de politisti in timp ce conducea fara permis. In plus autoturismul acestuia avea numere false si nici nu trecuse Inspectia Tehnica Periodica. Politstii rutieri au ramas efectiv socati dupa un control in trafic in apropiere de municipiul Dorohoi.Acestia au oprit la un control de rutina, un sofer foarte in varsta, din comuna Ibanesti. In urma verificarii actelor si-au dat seama ca are 91 de ani si ca nu detine permis de conducere pentru niciun fel de ... citeste toata stirea