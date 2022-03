AVERILE sefilor din Prefectura: colectionari de ceasuri sau terenuri, lefuri mai mici sau mai mari - DOCUMENT

Numarul sefilor din Prefectura Botosani s-a dublat in ultimii doi ani. Prefect si subprefect au fost functiile de conducere ocupate in organigrama Prefecturii Botosani pentru o lunga perioada de timp.In prezent, Institutia Prefectului are in structura de conducere patru persoane: prefectul Sorin Cornila, subprefectii Paula Cojocariu Berentan si Tiberiu Manolache precum si secretarul general Mihaela Arosoaie. Prefectura a functionat aproximativ un deceniu cu un singur subprefect.Toti sefii ... citeste toata stirea