Cei mai performanti antreprenori s-au intalnit vineri seara la salonul "Luceafarul" de la Cucorani la a XXX - a editie a Balului Oamenilor de Afaceri. In anul aniversar manifestarea s-a transformat, cel putin declarativ, in Gala Excelentei in Afaceri, la care organizatorul, Camera de Comert Industrie si Agricultura (CCIA) Botosani, a lansat Topul Judetean al Firmelor.Au plecat unii, au venit altiiS-au adunat aproape 200 de oameni de afaceri, de la cei cu business-uri de zeci de milioane de ... citeste toata stirea