Barbat de 39 de ani a decedat in ambulanta dupa ce autospeciala a fost implicata intr-un accident rutier, in Botosani / Nu era asigurat cu centuri pe targa si a fost proiectat in interiorul ambulantei

Un barbat de 39 de ani a murit in Botosani dupa ce ambulanta privata care il transporta a fost implicat intr-un accident rutier.Ambulanta in care se afla a intrat in coliziune cu un autoturism, iar in acel moment tanarul, care nu era asigurat cu centuri pe targa, a fost proiectat in interiorul autosanitarei, suferind mai multe traumatisme. Acesta a fost dus inapoi la spital si internat in sectia de terapie intensiva, in stare foarte grava. Din pacate inima acestuia a cedat."Pacientul a ... citește toată știrea