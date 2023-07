In satul Ichimeni, comuna Avrameni, judetul Botosani, Protopopiatul Saveni, Preasfintitul Parinte Nichifor Botosaneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iasilor, va resfinti Biserica "Sfantul Vasile cel Mare", unde slujeste ca paroh preotul Marius Prisaca. Evenimentul va avea loc incepand cu ora 8:00, apoi, pe un podium amenajat in curtea ansamblului parohial, va fi savarsita slujba Sfintei Liturghii. Conform obiceiului, credinciosii se vor putea inchina in aceasta zi in Sfantul Altar al ... citeste toata stirea