"Blestemul directorilor" a atins unul dintre cele mai mari spitale din Romania. Trei manageri, in mai putin de zece luni

Postul de manager al Spitalului Judetean "Mavromati" din Botosani, una dintre cele mai mari unitati sanitare cu paturi din Romania, pare atins de blesteme. In mai putin de zece luni, la conducerea institutiei s-au perindat trei directori. Doi dintre acestia au intrat in vizorul DNA.A demisionat la cererea angajatilorSeria nefasta pentru Spitalul Judetean din Botosani a inceput in iunie 2023. Directorul de atunci al unitatii sanitare, Doina Caba, economist de profesie, isi dadea demisia, ... citește toată știrea