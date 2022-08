Blestemul saraciei. Pe urmele "bordeienilor" lui Sadoveanu, oamenii care se zbat in mizerie de secole

In comuna Avrameni, judetul Botosani, in satele izolate care l-au inspirat pe Mihail Sadoveanu sa scrie romanul "Bordeienii", saracia este la ea acasa. Conditiile de viata sunt aproape aceleasi ca acum 100 de ani, iar bordeienii se chinuie inca sa supravietuiasca. In anul 1912, cunoscutul scriitor roman Mihai Sadoveanu publica romanul "Bordeienii", o poveste despre viata grea a taranilor, care traiau rupti de civilizatie pe mosiile boierilor din nordul extrem al Moldovei. Ideea de a scrie acest ... citeste toata stirea