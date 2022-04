Bodyguard batut cu toporul si cu batele intr-o discoteca, a fost lasat nemiscat la pamant - VIDEO SOCANT

Imagini socante au putut fi vazute in noaptea de sambata spre duminica la o discoteca din orasul Flamanzi, acolo unde un bodyguard a fost batut cu salbaticie de mai multi tineri.Agresiune crancena la miezul noptiiAgresiunea a avut loc putin dupa ora 0, atunci cand un grup de persoane a patruns cu bate in Club Magnifiq.Ba mai mult, unul dintre batausi a intrat acolo cu un topor.Respectivul a fost oprit initial de cateva persoane, s-a retras pana in parcare, dupa care insa, alaturi de ... citeste toata stirea