Bomba de aruncator, scoasa din pamant la Botosani

O bomba de aruncator de 60 mm a fost depistata, sambata, de un barbat din Saveni in timp ce efectua lucrari agricole in gospodarie, munitia fiind ridicata de de pirotehnistii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani."In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca este vorba despre o bomba de aruncator de 60 mm. Aceasta a fost ridicata, transportata si depozitata in siguranta, in poligonul militar de la Copalau, urmand sa fie distrusa", a informat ISU. ... citește toată știrea