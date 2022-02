Botosaneanul care implineste astazi 100 de ani! Eroul care a fost prizonier 4 ani in Muntii Ural, sarbatorit de primar, preot si militari - VIDEO & GALERIE FOTO

Este veteran de razboi si are o poveste de viata care inca este model pentru noi cei de astazi. Un erou care si-a aparat tara cu indarjire, a simtit apasarea lagarelor sovietice in patru ani lungi in care s-a rugat lui Dumnezeu sa-i trimita si lui un cartus pentru a-i curma suferinta.Ingrijit de fiica sa ajunsa la 71 de aniLa peste trei sferturi de veac de la cel de-al Doilea Razboi Mondial, Gheorghe Cosereanu isi traieste batranetile printre cei dragi si astazi, 5 februarie 2022, a ajuns ... citeste toata stirea