Botosaneni depistati cu cate doua tulpini ale noului virus!

pe langa tulpina Omicron, care este dominanta la nivelul judetului Botosani si la nivel national, au fost identificati pacienti cu tulpina Delta, cu tulpina Gama, Alfa, pacienti cu doua tulpini in acelasi timp!Zeci de persoane din judetul Botosani diagnosticate cu COVID-19 au prezentat, in urma secventierilor realizate in laboratorul de analize al Spitalului Clinic de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" din Iasi, doua tulpini ale virusului.Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) ... citeste toata stirea