Pentru a sasea zi consecutiv, oamenii au iesit in strada, joi seara, la Botosani, in semn de protest fata de cazul Alexandrei, tanara de 25 de ani care a murit in maternitate. Oamenii cer masuri concrete si vorbesc despre propriile probleme pe care le-au intampinat la spital. Libertatea va prezinta doua povesti, spuse de rudele a doua mame, care au trecut printr-o experienta similara, dar au scapat cu viata. O mama a fost pusa sa astepte toata noaptea sa nasca pentru ca medicul de garda a ... citeste toata stirea