Unul din zece pacienti internati la Psihiatrie are probleme cu alcoolulO statistica realizata de catrecadrelmedicale delaSectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean "Mavromati" din Botosani, din totalul pacientilor,aproximativ 10% suntependentde alcoolIn primele cinci luni ale anului 2023 au fost 135 de internaridin cauzaalcooluluidintr-un total de 2.000, iar in 2022, tot in aceeasi perioada, au fost 152 de internari dintr-un total de 1400. Asta inseamna undeva la 10% in ... citeste toata stirea