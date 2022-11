Botosani ar putea avea iar mine functionale! Nisipul cuartos, gipsul si bentonita ar putea fi din nou exploatate

senatorul Lucian Trufin si Daniel Spataru, ministrul EconomieiPentru prima data in ultimii 20 de ani, in Parlamentul Romaniei s-a discutat din nou despre reluarea exploatarilor miniere din judetul Botosani pentru resursele naturale nisip cuartos, gips si bentonita. Senatorul Lucian Trufin a declarat ca Botosaniul are zacaminte importante pentru dezvoltarea tarii. Grupul PSD din Senat a dezbatut in amanunt nevoile din sectorul exploatarii resurselor naturale ale Romaniei, in prezenta ... citeste toata stirea