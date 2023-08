O casa din localitatea Ibanesti a luat foc, marti dimineata, cel mai probabil din cauza efectului termic al curentului electric, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, potrivit Agerpres.Potrivit acestora, proprietara, o femeie in varsta de 68 de ani, se afla in locuinta la momentul producerii incendiului, insa a parasit casa in flacari abia dupa ce vecinii i-au cerut acest lucru."Desi era in locuinta in momentul izbucnirii incendiului, ... citeste toata stirea