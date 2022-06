Botosani: Femeie de 82 de ani, salvata de pompieri dintr-o fantana adanca de circa sase metri

O femeie in varsta de 82 ani, din judetul Botosani, a fost salvata, duminica, de pompieri dintr-o fantana adanca de aproximativ sase metri. Batrana, care era constienta, dar in hipotermie, a fost transportata la spital. Incidentul a avut loc in localitatea Mileanca. "Alarma a fost data putin dupa ora 13.00, de un localnic care trecea pe langa fantana si a vazut incaltamintea femeii. La fata locului au ajuns pompierii din cadrul Punctului de Lucru Darabani, cu accesorii specifice, dar si un ... citeste toata stirea