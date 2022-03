Buget dublu pentru ajutoarele nationale in sectoarele vegetal si zootehnic. Trufin: "Pentru o agricultura care sa faca performanta"

Fermierii romani au un buget dublu pentru plata Ajutoarelor Nationale Tranzitorii (ANT) fata de alocarile financiare din anul 2021. Concret Ministerul Agriculturii sub conducerea domnului ministru Adrian Chesnoiu a aprobat sumele din bugetul ministerului pe acest an prin Hotararea nr. 294/2022, alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectoarele vegetal si zootehnic. Ajutoarelor Nationale Tranzitorii pe anul 2022 sunt distribuite astfel:* pentru culturile amplasate pe teren arabil (ANT 1) ... citeste toata stirea