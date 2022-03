Buncarul invincibil de la granita estica a Uniunii Europene. "Aici se intra numai cu parola"

In municipiul Botosani, se afla unul dintre cele mai mari buncare civile din Romania. De aici, in caz de razboi sau calamitate naturala, poate fi coordonata toata apararea civila a orasului, inclusiv toata reteaua de adaposturi impanzita prin subsolurile orasului. Botosani este cel mai nordic judet din Romania si se afla la granita de est a Uniunii Europene cu Ucraina, in prezent cel mai fierbinte punct de pe glob. Municipiul resedinta de judet, situat la numai 80 de kilometri de frontiera, are ... citeste toata stirea