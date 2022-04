Buzzmedia organizeaza un nou curs de jurnalism pentru tineri

Redactia Buzz infiintata in cadrul Asociatiei Buzzmedia a dat start unui nou curs de jurnalism, de data aceasta, adresat unei grupe de varste superioare, respectiv 15-18 ani. Daca in ultimii patru ani, inscrierile in redactia Buzz s-au adresat mai degraba copiilor cu varste mai mici, mai multe solicitari din partea unor elevi de liceu au determinat conducerea redactiei sa lanseze si un curs de jurnalism pentru tineri. Prin urmare, cursul se va desfasura in perioada mai-iunie, inscrierile pentru ... citeste toata stirea