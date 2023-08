Cadrele medicale de pe Sectia Obstetrica - Ginecologie 1 a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) ''Mavromati'', care erau de serviciu in noaptea de 17 spre 18 august, au fost suspendate din activitate, dupa moartea unei tinere de 25 de ani, a anuntat, luni, managerul spitalului, Angel Calin.Masura a fost luata in urma unei anchete interne desfasurate in cursul zilelor de vineri, sambata si duminica, avand in vedere situatia grava generata de decesul pacientei care s-a produs la cateva ore dupa ... citeste toata stirea