Cand destinul se face sarbatoare: Angela Paveliuc-Olariu, un fenomen irepetabil sau despre bucuria de a trai daruind - GALERIE FOTO&VIDEO

Sarbatorita in trei judete: Suceava, Iasi si Botosani. Iubita si admirata deopotriva de tineri si de batrani, de tarani si de cercetatori, de specialisti in diverse domenii, Angela Paveliuc-Olariu a devenit un reper in etnografie si nu numai.La 84 de ani, surprinde prin umorul debordant, dincolo de care piteste o intelepciune, un soi de deplinatate a varstei care, fara sa domine, stie sa fie generoasa si aspra, bucuroasa si sobra, inocenta si matura. Angela Paveliuc-Olariu nu este doar un ... citeste toata stirea