Cand vor putea fi contractate microgranturile si granturile pentru capital de lucru destinate sectorului agroalimentar

Comunicat de presa: In contextul in care sectorul agroalimentar a fost semnificativ afectat de criza economica generata de pandemia de COVID-19, din Programul Operational Competitivitate este finantata acordarea de microgranturi si granturi pentru capital de lucru entitatilor din sectorul agroalimentar.Masura face parte din pachetul "Sprijin pentru Romania", adoptat de Guvernul Romaniei in vederea atenuarii efectelor negative ale crizei economice atat pentru mediul de afaceri, cat si pentru ... citeste toata stirea