Pe 13 iulie 2022, Caravana "Ce vor romanii!" va ajunge in judetul Botosani. Scopul acestui demers AUR este de a afla problemele de zi cu zi ale antreprenorilor, ale expertilor din diferite domenii, ale oamenilor din diferite paturi sociale, dar, mai ales, ale romanului de rand. Solutiile pe care le vom identifica impreuna vor fi transpuse in demersuri parlamentare incepand cu noua sesiune sub forma de interpelari, intrebari si ... citeste toata stirea