Casa distrusa de foc, la Botosani

Casa unei batrane din localitatea Costiugeni din comuna Albesti a fost distrusa complet, joi, in urma unui incendiu, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.Potrivit acestora, femeia, in varsta de 87 de ani, nu se afla in locuinta in momentul declansarii incendiului."Cand a izbucnit incendiul, proprietara, in varsta de 87 de ani, nu era in casa. Alarma a fost data de un nepot, care locuieste in aceeasi gospodarie. La fata locului s-au deplasat, in ... citeste toata stirea