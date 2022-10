Casa distrusa de foc, la Botosani

O casa din localitatea Baiceni, comuna Curtesti, in care locuiau o mama si doi copii, a fost distrusa in totalitate, in urma unui incendiu produs in noaptea de duminica spre luni, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.Potrivit acestora, cele trei persoane au reusit sa se salveze din casa in flacari. Pompierii au intervenit dupa ce o vecina a sunat la 112."La fata locului au ajuns, in cel mai ... citeste toata stirea