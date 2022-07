Cat de mult alcool consumau romanii acum 150 de ani. Taranii dadeau vin si tuica pana si sugarilor

Acum mai bine de o suta de ani, consumul abuziv de alcool facea ravagii in satele romanesti. Rapoartele medicale ale vremii arata ca in anumite regiuni peste 20% dintre localnici erau atinsi de alcoolism iar vinul sau rachiul era oferit pana si sugarilor. Din punct de vedere al frecventei betiilor, romani se aflau, in 2021, pe locul doi in Europa. Aceleasi statistici arata, ca in medie, un roman obisnuieste bea in jur de 11 litri de alcool pur pe an.Situatia nu este una nou, cel putin in ... citeste toata stirea