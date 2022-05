Catalin Silegeanu: "Managementul defectuos al companiei Eltrans, deciziile ilicite ale directorului ma obliga sa ma adresez organelor judiciare"

Managementul defectuos al companiei Eltrans, subjugat directivelor politice in detrimentul interesului public, incalcarea flagranta a principiilor administrative, conduita iresponsabila si deciziile ilicite ale directorului ma obliga sa ma adresez organelor judiciare si instantei in vederea tragerii la raspundere a celor care, in opinia mea, abuzeaza de functii. In speranta ca nu va fi necesar sa recurg la astfel de demersuri, am initiat dialogul cu managerul societatii, in vederea solutionarii ... citeste toata stirea