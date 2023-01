Catalin Silegeanu: "Nu putem ravni la progres fara sa combatem nedreptatea, saracia, coruptia"

Catalin Silegeanu, om de afaceri: Anul 2023 ar trebui sa marcheze intoarcerea spre realitatile ignorate, punctul de cotitura care sa schimbe agenda publica si rezolutiile politicienilor. Nu putem ravni la progres fara sa combatem nedreptatea, saracia, coruptia. Orice se cladeste pe o fundatie fisurata va avea un destin tragic, in ciuda intaririlor si peticirilor care induc o senzatie temporara de siguranta. 2023 nu poate fi lipsit de dificultate, dupa un an in care pandemia, izbucnirea unui ... citeste toata stirea