Catalin Silegeanu: "Nu s-a deplasat niciun reprezentant al autoritatilor in localitatile unde apa ajunge doua zile pe saptamana sau nu ajunge deloc"

Esecurile companiei Nova Apaserv sunt un capitol sumbru din epopeea decontarii ticalosiei politice de catre locuitorii judetului Botosani. Mii de oameni indura setea contracost. Este revoltator nu doar modul in care contribuabilii sunt afectati de problemele constante in reteaua de alimentare cu apa, ci pasivitatea decidentilor. De ani de zile, se tot vorbeste despre vechimea conductelor, lipsa investitiilor in infrastructura, pierderi majore de apa, avarii frecvente pe liniile de aductiune, ... citeste toata stirea