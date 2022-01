Catalin Silegeanu: Unirea Principatelor Romane din anul 1859 este inceputul constructiei Romaniei moderne

Comunicat de presa: La multi ani, Romania! La multi ani, dragi romani! Astazi, 24 ianuarie, sarbatorim 163 de ani de la Mica Unire! Eveniment ce a contribuit considerabil la infaptuirea statului national unitar roman! Aceasta zi, cu o deosebita insemnatate pentru istoria poporului nostru este cunoscuta in popor si sub numele de Mica Unire si marcheaza faptul ca la 5/17 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales in unanimitate domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie/5 februarie, a fost ales si ... citeste toata stirea