Cate un incendiu pe ora. Focurile aprinse pe campuri fac ravagii la Botosani

Botosaniul se afla sub asediul incendiilor de vegetatie. Multe dintre acestea necontrolate si care risca se se extinda periculos catre localitati. Doar intr-o singura zi, a fost cate un incendiu pe ora. Prapad in judetul Botosani, Practica incendierii vegetatiei pentru curatarea terenurilor a dus la un val de incendii greu de controlat si care risca sa se extinda catre locuintele satenilor. Pompierii au luptat sambata, ore in sir cu flacarile de pe campurile aprinse. Acelasi scenariu a avut loc